РЭО и Росмолодёжь договорились о сотрудничестве

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Российский экологический оператор заключил соглашение о сотрудничестве с Росмолодёжью и Ассоциацией волонтёрских центров.
РЭО и Росмолодёжь договорились о сотрудничестве
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  • © Hiroshi Watanabe

Об этом сообщает телеканал «360».

«Вместе с двумя этими организациями РЭО планирует организовать и поддержать множество мероприятий в рамках большой экопросветительской кампании ППК. В 2022 году РЭО объединит 10 тыс. волонтёров со всей страны, которые понесут в массы экологический образ жизни, полезные привычки, свои знания об отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами», — заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Со своей стороны, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева отметила, что соглашение предусматривает поддержку инициатив, направленных на создание и развитие образовательных проектов в области повышения экологической осознанности.

«Совместно с РЭО и АВЦ мы создаём целую экосистему экологического волонтёрства», — сказала она.

Ранее сообщалось, что на уроках «Экология начинается с тебя», проходивших в российских школах с 5 по 25 апреля, побывали более 22,6 тыс. детей.

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