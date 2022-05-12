В Москве создадут 13 новых зон отдыха у водоёмов

В Москве к летнему сезону создадут 13 новых зон отдыха у водоёмов. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Общее количество мест отдыха у воды в столице достигнет 139. Они будут находиться во всех административных округах.

Подготовка к летнему сезону должна быть завершена до 25 мая.

Также власти города утвердили планировку пешеходной набережной Москвы-реки от железнодорожного моста МЦД-2 до Братеевского парка, передаёт НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства.

Предусмотрено благоустройство на площади 18,5 га.

«Непосредственно на набережной будет организовано комфортное общественное пространство для прогулок и отдыха — с пешеходными дорожками и тротуарами, велосипедными и беговыми дорожками, некапитальными павильонами (кафе, прокат)», — отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве начали благоустройство 18 исторических переулков.