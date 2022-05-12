В Москве начали благоустройство 18 исторических переулков

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В районах Арбат и Хамовники началось благоустройство 18 исторических переулков в рамках проекта по обновлению кварталов.
В Москве начали благоустройство 18 исторических переулков
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Работы пройдут в том числе переулках Сивцев Вражек, Денежном, Глазовском, Плотникове, Гагаринском и других.

Так, специалисты планируют поменять покрытие проезжей части, оборудовать более 60 велопарковок, установить более 500 фонарей, почти 250 скамеек и 25 информационных стел.

Кроме того, запланировано обустройство территории возле стены Цоя.

«В рамках благоустройства за счёт частичного изменения геометрии улиц расширим, где это возможно, тротуары. Обязательно сохраним все исторические детали, в том числе канализационные люки и таблички, проведём реставрацию старинных ограждений», — заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Ранее сообщалось о ремонте эскалаторов в московском метро. 

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