В Москве начали благоустройство 18 исторических переулков

В районах Арбат и Хамовники началось благоустройство 18 исторических переулков в рамках проекта по обновлению кварталов.

Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Работы пройдут в том числе переулках Сивцев Вражек, Денежном, Глазовском, Плотникове, Гагаринском и других.

Так, специалисты планируют поменять покрытие проезжей части, оборудовать более 60 велопарковок, установить более 500 фонарей, почти 250 скамеек и 25 информационных стел.

Кроме того, запланировано обустройство территории возле стены Цоя.

«В рамках благоустройства за счёт частичного изменения геометрии улиц расширим, где это возможно, тротуары. Обязательно сохраним все исторические детали, в том числе канализационные люки и таблички, проведём реставрацию старинных ограждений», — заявил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Ранее сообщалось о ремонте эскалаторов в московском метро.