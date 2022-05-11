Эскалаторы четырёх станций московского метро закроют на ремонт в мае

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Эскалаторы четырёх станций московского метро закроют на ремонт в мае. Он будет проводиться на станциях «Текстильщики», «Третьяковская», «Лубянка» и «Бунинская аллея».
Эскалаторы четырёх станций московского метро закроют на ремонт в мае
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

Об этом информирует kp.ru со ссылкой на заявление пресс-службы Московского метрополитена.

Как отмечается, ремонтные работы эскалаторов на станциях «Третьяковская» и «Текстильщики» начнутся уже 12 мая. 

13 мая остановят эскалатор станции «Бунинская аллея», а 24 мая работники займутся ремонтом эскалатора, установленного в переходе с «Лубянки» на Таганско-Краснопресненскую линию.

Ранее на портале мэра и правительства Москвы сообщалось об открытии участка Люблинско-Дмитровской линии метро от «Дубровки» до «Волжской», который был закрыт в связи с проведением ремонтных работ. 

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