Эскалаторы четырёх станций московского метро закроют на ремонт в мае. Он будет проводиться на станциях «Текстильщики», «Третьяковская», «Лубянка» и «Бунинская аллея».

Об этом информирует kp.ru со ссылкой на заявление пресс-службы Московского метрополитена.

Как отмечается, ремонтные работы эскалаторов на станциях «Третьяковская» и «Текстильщики» начнутся уже 12 мая.

13 мая остановят эскалатор станции «Бунинская аллея», а 24 мая работники займутся ремонтом эскалатора, установленного в переходе с «Лубянки» на Таганско-Краснопресненскую линию.

Ранее на портале мэра и правительства Москвы сообщалось об открытии участка Люблинско-Дмитровской линии метро от «Дубровки» до «Волжской», который был закрыт в связи с проведением ремонтных работ.