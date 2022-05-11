Эскалаторы четырёх станций московского метро закроют на ремонт в мае
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Об этом информирует kp.ru со ссылкой на заявление пресс-службы Московского метрополитена.
Как отмечается, ремонтные работы эскалаторов на станциях «Третьяковская» и «Текстильщики» начнутся уже 12 мая.
13 мая остановят эскалатор станции «Бунинская аллея», а 24 мая работники займутся ремонтом эскалатора, установленного в переходе с «Лубянки» на Таганско-Краснопресненскую линию.
Ранее на портале мэра и правительства Москвы сообщалось об открытии участка Люблинско-Дмитровской линии метро от «Дубровки» до «Волжской», который был закрыт в связи с проведением ремонтных работ.