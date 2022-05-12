В Общественной палате России объяснили рекордное число участников акции «Бессмертный полк»
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«Связка того, что было в 40-е годы — победа над нацизмом, — и того, что сейчас происходит на территории Украины. Эта связка у людей очень сильна, чтобы не допустить заново нацизм и неонацизм», — заявила она в беседе с Life.ru.
Родионова напомнила, что «Бессмертный полк» стал одним из первых очных шествий с начала пандемии COVID-19.
Всего в акции «Бессмертный полк» в России приняли участие более 12 млн человек.