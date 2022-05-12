Внук маршала СССР Баграмяна осудил решение Латвии по монументу освободителям Риги

Внук маршала СССР Ивана Баграмяна Иван прокомментировал одобрение латвийским сеймом поправок, позволяющих снести памятник освободителям Риги.

В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил, что подобное решение демонстрирует антироссийскую и антисоветскую кампанию со стороны Латвии.

«Это пересмотр итогов Второй мировой, Великой Отечественной. Войны, где стирают память о солдатах, освободителях. Тех, кто принесли на алтарь ради победы свои жизни, чтобы освободить Прибалтику», — заявил Баграмян.

Ранее латвийский сейм (парламент) одобрил поправки, позволяющие снести памятник освободителям Риги.

Таким образом, депутаты поддержали проект, который предполагает прекращение действия статьи договора о сохранности мемориальных сооружений.