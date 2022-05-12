IT-эксперт Лебедев рассказал, как бороться с атаками вирусов-шифровальщиков

Эксперт по информационной безопасности Анатолий Лебедев рассказал, как бороться с атаками вирусов-шифровальщиков.

В беседе с радио Sputnik он сказал, что рост числа атак вирусов-вымогателей на ресурсы российских компаний может быть вызван увеличившимся числом онлайн-транзакций.

«Как только вы управляете активами при помощи компьютерных средств, у злоумышленников появляется возможность атаковать вас дистанционно», — объяснил он.

По мнению Лебедева, в этой связи необходимо повышать уровень компьютерной грамотности сотрудников, чтобы уменьшить количество вирусных атак.

«Важно внимание и обучение», — заключил он.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о временной остановке работы RUTUBE после атаки хакеров.