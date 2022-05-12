В Тольятти рассказали о проведении 20 мая всероссийской экологической конференции «Россия, дыши»

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В Тольятти рассказали о проведении 20 мая всероссийской экологической конференции «Россия, дыши». Отмечается, что конференция пройдёт в тольяттинском технопарке «Жигулёвская долина».
В Тольятти рассказали о проведении 20 мая всероссийской экологической конференции «Россия, дыши»
  • Gettyimages.ru
  • © Kohei Hara

Об этом информирует volga.news.

В сообщении сказано, что конференция соберёт вместе экологических активистов из нескольких десятков городов России, ведущих игроков отрасли транспорта на альтернативном топливе, а также специалистов и экспертов в области «зелёных инвестиций». 

Это уже третья конференция, проводимая общественным движением «Тольятти, дыши».

Ранее kp.ru сообщал о Всероссийской акции по уборке берегов «Вода России».

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