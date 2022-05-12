В Тольятти рассказали о проведении 20 мая всероссийской экологической конференции «Россия, дыши»

В Тольятти рассказали о проведении 20 мая всероссийской экологической конференции «Россия, дыши». Отмечается, что конференция пройдёт в тольяттинском технопарке «Жигулёвская долина».

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© Kohei Hara