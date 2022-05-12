В Тольятти рассказали о проведении 20 мая всероссийской экологической конференции «Россия, дыши»
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Об этом информирует volga.news.
В сообщении сказано, что конференция соберёт вместе экологических активистов из нескольких десятков городов России, ведущих игроков отрасли транспорта на альтернативном топливе, а также специалистов и экспертов в области «зелёных инвестиций».
Это уже третья конференция, проводимая общественным движением «Тольятти, дыши».
Ранее kp.ru сообщал о Всероссийской акции по уборке берегов «Вода России».