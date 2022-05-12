В Тюменской области рассказали о выплатах выпускникам медицинских образовательных учреждений в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые возвращаются работать в свои населённые пункты.

Об этом информирует «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства Тюменской области.

«Участие в программе предусматривает единовременные выплаты для специалистов. Врачам — 1 млн рублей и 1,5 млн рублей в труднодоступных местах. Фельдшерам, акушерам и медсёстрам — 500 тыс. рублей и 750 тыс. в труднодоступных местах», — цитирует сообщение URA.RU.

Уточняется, что ранее в таких программах могли участвовать только медики, переехавшие в сельскую местность или город с населением до 50 тыс. человек.

Ранее kp.ru сообщал о дополнительных выплатах студентам-педагогам в Иркутской области.