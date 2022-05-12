Андрей Воробьёв встретился со школьником из Донецка

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с 17-летним школьником из Донецка Олегом Жуковым, который теперь учится в Подольске.
Андрей Воробьёв встретился со школьником из Донецка
  • © Антон Чернов / mosreg.ru

Об этом пишет телеканал «360».

Школьник поблагодарил губернатора за помощь жителей Московской области населению Донбасса.

Он также поделился впечатлениями от новых одноклассников.

«Одноклассники — чудо, все добрые, отзывчивые, всегда помогают. И это самая хорошая черта. Я не встретил здесь ни одного злого человека. Я вообще столько добрых людей в жизни не видел», — сказал Жуков.

Кроме того, Воробьёв и Жуков поговорили о будущем школьника и о его планах на поступление. В частности, губернатор рассказал будущему выпускнику, что в Московской области есть вузы, где можно получить хорошую специальность.

18 апреля URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе собрали около 100 т гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса.

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