Воробьёв: Подмосковье поможет в восстановлении дорог и инфраструктуры в ДНР
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
Об этом губернатор сообщил в эфире радио Sputnik.
«Новоазовский и Тельмановский районы. Наша задача тоже максимально помочь — и с дорогами, и с инфраструктурой, — потому что жизнь продолжается, и здесь нельзя терять время», — сказал Воробьёв.
Губернатор также добавил, что власти Московской области постараются найти системный подход, чтобы отправить необходимые республике строительные материалы.
Ранее губернатор Воробьёв рассказал о гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР.