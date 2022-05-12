Воробьёв: Подмосковье поможет в восстановлении дорог и инфраструктуры в ДНР

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что власти Московской области помогут восстановить дороги и инфраструктуру в двух районах ДНР.
Воробьёв: Подмосковье поможет в восстановлении дорог и инфраструктуры в ДНР
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом губернатор сообщил в эфире радио Sputnik

«Новоазовский и Тельмановский районы. Наша задача тоже максимально помочь — и с дорогами, и с инфраструктурой, — потому что жизнь продолжается, и здесь нельзя терять время», — сказал Воробьёв.

Губернатор также добавил, что власти Московской области постараются найти системный подход, чтобы отправить необходимые республике строительные материалы.

Ранее губернатор Воробьёв рассказал о гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР.

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