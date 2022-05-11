Губернатор Воробьёв рассказал о гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе каждый день собирают около 20 «газелей» с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

РИА Новости

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