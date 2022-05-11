Губернатор Воробьёв рассказал о гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе каждый день собирают около 20 «газелей» с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Губернатор Воробьёв рассказал о гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Гуманитарная акция идёт уже не одну неделю. Порядка 130 пунктов сбора помощи мы открыли, но особою динамику увидели, когда подключились дети и школы. Порядка 20 «газелей» ежедневно приезжают в распределительный центр в Домодедово. Собрали большое количество продуктов питания, того, что необходимо», — рассказал губернатор региона. 

Отдельно он выразил благодарность региональному блоку ЖКХ, организовавшему подвоз воды на территорию Донбасса. 

Ранее URA.RU сообщило об отправке гуманитарной помощи из Екатеринбурга. 

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