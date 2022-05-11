Губернатор Воробьёв рассказал о гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР
- РИА Новости
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Гуманитарная акция идёт уже не одну неделю. Порядка 130 пунктов сбора помощи мы открыли, но особою динамику увидели, когда подключились дети и школы. Порядка 20 «газелей» ежедневно приезжают в распределительный центр в Домодедово. Собрали большое количество продуктов питания, того, что необходимо», — рассказал губернатор региона.
Отдельно он выразил благодарность региональному блоку ЖКХ, организовавшему подвоз воды на территорию Донбасса.
Ранее URA.RU сообщило об отправке гуманитарной помощи из Екатеринбурга.