Минздрав Белгородской области сообщил о состоянии пострадавших при обстреле села Солохи

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Глава Министерства здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил о состоянии семи пострадавших при обстреле села Солохи со стороны Вооружённых сил Украины.
Минздрав Белгородской области сообщил о состоянии пострадавших при обстреле села Солохи
  • РИА Новости

«Всего у нас семь человек: один в реанимации, остальные в отделениях в состоянии средней степени тяжести», — заявил министр.

Он также сообщил, что врачи дают положительный прогноз по состоянию пациента в отделении реанимации.

«Все стабильны, жизни ничего не угрожает», — сказал Иконников.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число раненых при обстреле села Солохи в Белгородской области возросло до семи, один человек погиб.

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