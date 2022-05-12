Минздрав Белгородской области сообщил о состоянии пострадавших при обстреле села Солохи
- РИА Новости
«Всего у нас семь человек: один в реанимации, остальные в отделениях в состоянии средней степени тяжести», — заявил министр.
Он также сообщил, что врачи дают положительный прогноз по состоянию пациента в отделении реанимации.
«Все стабильны, жизни ничего не угрожает», — сказал Иконников.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что число раненых при обстреле села Солохи в Белгородской области возросло до семи, один человек погиб.