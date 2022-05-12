Росавиация продлила режим ограничения полётов на юге и в центральной части России

Режим ограничения полётов в ряд аэропортов южной и центральной части России продлён до 03:45 мск 19 мая 2022 года.

Об этом сообщается на сайте Росавиации.

«Временно ограничены полёты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям пользоваться альтернативными маршрутами — аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее сообщалось, что Росавиация продлила до 13 мая приостановку полётов в аэропорты юга и Центральной России.