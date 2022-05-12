Росавиация продлила режим ограничения полётов на юге и в центральной части России
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Росавиации.
«Временно ограничены полёты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.
Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям пользоваться альтернативными маршрутами — аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Ранее сообщалось, что Росавиация продлила до 13 мая приостановку полётов в аэропорты юга и Центральной России.