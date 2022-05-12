Росавиация продлила режим ограничения полётов на юге и в центральной части России

Короткая ссылка
Режим ограничения полётов в ряд аэропортов южной и центральной части России продлён до 03:45 мск 19 мая 2022 года.
Росавиация продлила режим ограничения полётов на юге и в центральной части России
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Росавиации

«Временно ограничены полёты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении. 

Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям пользоваться альтернативными маршрутами — аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее сообщалось, что Росавиация продлила до 13 мая приостановку полётов в аэропорты юга и Центральной России

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить