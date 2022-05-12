МЧС сообщило о стабилизации обстановки с природными пожарами в Курганской области

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МЧС России сообщило, что обстановка с природными пожарами в Курганской области стабилизирована, угрозы населённым пунктам нет.
МЧС сообщило о стабилизации обстановки с природными пожарами в Курганской области
  • РИА Новости

«Обстановка стабилизирована. Угрозы населённым пунктам в Курганской области нет», — приводит сообщение РИА Новости

Отмечается, что авиация МЧС продолжает работу до тех пор, пока локализованные очаги пожаров в лесном массиве не будут полностью потушены.

По информации министерства, всего два самолета-амфибии Бе-200ЧС и вертолёт Ми-8 МЧС России выполнили более 600 сбросов воды общим объёмом более 3,5 тыс. тонн.

Ранее при тушении крупного пожара в посёлке Чистопрудном в пригороде Кургана пострадал один сотрудник МЧС.

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