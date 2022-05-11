При тушении пожара в пригороде Кургана пострадал один сотрудник МЧС

При тушении крупного пожара в посёлке Чистопрудном в пригороде Кургана пострадал один сотрудник МЧС.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Курганской области.

«Сотрудник пожарно-спасательной части №12 надышался дымом. С учётом колоссальной физической нагрузки, которую он испытывал в жару, это привело к тому, что пожарному стало плохо. Сотрудники скорой помощи направили его в больницу на обследование», — говорится в сообщении.

В настоящее время жизни спасателя ничто не угрожает.

В ведомстве отметили, что в связи со сложной ситуацией с пожарами в регионе сотрудники МЧС работают на пределе возможностей.

Ранее в Курганской области с 10 мая из-за угрозы распространения природных пожаров ввели режим ЧС.