При тушении пожара в пригороде Кургана пострадал один сотрудник МЧС
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Курганской области.
«Сотрудник пожарно-спасательной части №12 надышался дымом. С учётом колоссальной физической нагрузки, которую он испытывал в жару, это привело к тому, что пожарному стало плохо. Сотрудники скорой помощи направили его в больницу на обследование», — говорится в сообщении.
В настоящее время жизни спасателя ничто не угрожает.
В ведомстве отметили, что в связи со сложной ситуацией с пожарами в регионе сотрудники МЧС работают на пределе возможностей.
Ранее в Курганской области с 10 мая из-за угрозы распространения природных пожаров ввели режим ЧС.