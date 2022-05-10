В Курганской области из-за угрозы распространения природных пожаров ввели режим ЧС

В Курганской области с 10 мая из-за угрозы распространения природных пожаров ввели режим ЧС.

«На территории всей Курганской области с 10 мая введён режим ЧС», — говорится в сообщении областного правительства.

Решение принято в связи с «установившимися сложными погодными условиями», штормовым предупреждением ввиду порывов ветра до 20-25 м/с, способствующими повышению класса пожарной опасности.

В регионе на период действия особого противопожарного режима запрещено сжигать мусор и сухую растительность, стерню, солому и поживные остатки, разводить костры и проводить пожароопасные работы, а также использовать открытый огонь для приготовления пищи в полях и в населённых пунктах.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее предупредил, что в ряде регионов азиатской части России прогнозируется высокий и чрезвычайно высокий уровни пожарной опасности.