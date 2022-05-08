Вильфанд предупредил о высоких рисках пожаров в ряде регионов России

В ряде регионов азиатской части России прогнозируется высокий и чрезвычайно высокий уровни пожарной опасности. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень серьёзная пожароопасная ситуация в азиатской части страны. 4 и 5 классы (высокий и чрезвычайно высокий. — RT) прогнозируются в Челябинской, Курганской областях, Красноярском крае, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Тыве, на юге Хабаровского края, в Амурской, Иркутской областях, в Алтайском крае», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд добавил, что сильные порывы ветра ожидаются в Омской, Курганской, Иркутской областях, а также в Алтайском крае.

Ранее СК России возбудил дело по факту гибели трёх человек в результате пожаров в Тяжинском районе Кемеровской области.