Вильфанд предупредил о высоких рисках пожаров в ряде регионов России
- РИА Новости
«Очень серьёзная пожароопасная ситуация в азиатской части страны. 4 и 5 классы (высокий и чрезвычайно высокий. — RT) прогнозируются в Челябинской, Курганской областях, Красноярском крае, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Тыве, на юге Хабаровского края, в Амурской, Иркутской областях, в Алтайском крае», — приводит ТАСС его слова.
Вильфанд добавил, что сильные порывы ветра ожидаются в Омской, Курганской, Иркутской областях, а также в Алтайском крае.
Ранее СК России возбудил дело по факту гибели трёх человек в результате пожаров в Тяжинском районе Кемеровской области.