Вильфанд предупредил о высоких рисках пожаров в ряде регионов России

Короткая ссылка
В ряде регионов азиатской части России прогнозируется высокий и чрезвычайно высокий уровни пожарной опасности. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд предупредил о высоких рисках пожаров в ряде регионов России
  • РИА Новости

«Очень серьёзная пожароопасная ситуация в азиатской части страны. 4 и 5 классы (высокий и чрезвычайно высокий. — RT) прогнозируются в Челябинской, Курганской областях, Красноярском крае, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Тыве, на юге Хабаровского края, в Амурской, Иркутской областях, в Алтайском крае», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд добавил, что сильные порывы ветра ожидаются в Омской, Курганской, Иркутской областях, а также в Алтайском крае.

Ранее СК России возбудил дело по факту гибели трёх человек в результате пожаров в Тяжинском районе Кемеровской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить