Три человека погибли в результате пожаров в Кемеровской области

Три человека погибли в результате пожаров в Тяжинском районе Кемеровской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило управление СК по региону.

По информации СК, 7 мая поступили данные, что в Тяжинском муниципальном округе горят более 50 жилых домов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК России (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

По предварительным данным, в одном из жилых домов после ликвидации возгорания обнаружены сильно обгоревшие тела трёх человек.

«В настоящее время следователи осматривают места происшествия, принимаются меры, направленные на установление личности погибших», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает судебный медик. Кроме того, туда выехало руководство управления.

Ранее СК возбудил уголовные дела по фактам гибели людей в результате пожаров в Красноярском крае.