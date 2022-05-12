Посольство России в КНР выясняет, были ли россияне на борту загоревшегося самолёта

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Российская дипмиссия в Китае выясняет, находились ли граждане России на борту загоревшегося в аэропорту Чунцина самолёте.

«Посольство выясняет, были ли российские граждане на борту», — сообщил в комментарии РИА Новости пресс-атташе посольства Георгий Егоров.

Ранее South China Morning Post сообщало, что во время взлёта пассажирский самолёт Tibet Airlines Airbus A319-100 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в международном аэропорту Цзянбэй.

Все 113 пассажиров и девять членов экипажа были эвакуированы, более 40 пассажиров госпитализированы. О погибших неизвестно.

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