Посольство России в КНР выясняет, были ли россияне на борту загоревшегося самолёта

Российская дипмиссия в Китае выясняет, находились ли граждане России на борту загоревшегося в аэропорту Чунцина самолёте.

«Посольство выясняет, были ли российские граждане на борту», — сообщил в комментарии РИА Новости пресс-атташе посольства Георгий Егоров.

Ранее South China Morning Post сообщало, что во время взлёта пассажирский самолёт Tibet Airlines Airbus A319-100 выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в международном аэропорту Цзянбэй.

Все 113 пассажиров и девять членов экипажа были эвакуированы, более 40 пассажиров госпитализированы. О погибших неизвестно.