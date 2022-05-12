Ледоход повредил мост через реку Селемджа в Приамурье

В Амурской области ввели режим ЧС в связи с повреждением ледоходом моста через реку Селемджа, движение автомобилей на восьмом километре дороги между пгт Экимчан и посёлком Златоустовск перекрыто.

«В связи с повреждением моста через реку Селемджа постановлением врио начальника отделения ГИБДД МО МВД России «Мазановский» введён запрет для движения на 8-м км автодороги пгт Экимчан — посёлок Златоустовск», — приводит РИА Новости сообщение полиции. В УМВД России по Амурской области уточнили, что причиной повреждения моста стало прохождение ледохода. В настоящее время ведутся восстановительные работы, введён режим ЧС. Ранее стало известно о завершении ремонта повреждённого взрывом железнодорожного моста на участке Суджа — Сосновый Бор в Курской области.