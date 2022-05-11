На лечение в Крым привезли четырёх тяжелобольных детей из Запорожской области

На лечение в Крым доставили четырёх тяжелобольных детей из Запорожской области.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Было принято решение их тут же направить в республиканскую детскую клиническую больницу. Буквально с завтрашнего дня начнётся дополнительное обследование, чтобы принять решение по тактике ведения пациентов», — заявил министр здравоохранения региона Константин Скорупский.

По его словам, приехали дети со сложными диагнозами.

Министр не исключил, что в будущем пациентов могут отправить на лечение на материковую часть России.