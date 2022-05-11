Аналитик Шуляк прокомментировал ситуацию с ингредиентами для лекарств

Фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк прокомментировал ситуацию с ингредиентами для лекарств.

«Ищутся альтернативные каналы поставок по логистике. Есть сложности, они касаются вообще различных аспектов по производству лекарственных препаратов», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, пока на россиянах это никак не отразится, поскольку были запасы, которые сейчас используются.

«Надеемся, что к тому времени, как существующие запасы подойдут к концу, каналы поставок наладятся и в конечном итоге это не отразится ни на поставках, ни на производстве лекарственных препаратов», — сказал Шуляк.

Ранее терапевт клиники НАКФФ Татьяна Налегач в беседе с ФАН рассказала, как правильно хранить лекарственные препараты в домашней аптечке.