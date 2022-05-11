Аналитик Шуляк прокомментировал ситуацию с ингредиентами для лекарств

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Фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк прокомментировал ситуацию с ингредиентами для лекарств.
Аналитик Шуляк прокомментировал ситуацию с ингредиентами для лекарств
  • Gettyimages.ru
  • © Sigrid Gombert

«Ищутся альтернативные каналы поставок по логистике. Есть сложности, они касаются вообще различных аспектов по производству лекарственных препаратов», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, пока на россиянах это никак не отразится, поскольку были запасы, которые сейчас используются.

«Надеемся, что к тому времени, как существующие запасы подойдут к концу, каналы поставок наладятся и в конечном итоге это не отразится ни на поставках, ни на производстве лекарственных препаратов», — сказал Шуляк.

Ранее терапевт клиники НАКФФ Татьяна Налегач в беседе с ФАН рассказала, как правильно хранить лекарственные препараты в домашней аптечке.

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