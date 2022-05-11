Психолог Хныкина дала советы по планированию отдыха

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Психолог Анна Хныкина дала советы по правильному планированию отдыха.
Психолог Хныкина дала советы по планированию отдыха
  • Gettyimages.ru
  • © Kathrin Ziegler

«Чтобы отдохнуть короткий промежуток времени, в выходные дни или праздники, очень важно соблюдать простые правила. Отдых должен быть продуман от начала и до конца. Основная беда в том, что мы не завершаем отдых, так как не можем выйти из этого состояния», — рассказал Хныкина в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, выходные должны быть регулярными и составлять минимум один день в неделю.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на опрос сообщило, что порядка 81% россиян собираются провести летний отпуск в России.

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