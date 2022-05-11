В Подмосковье рассказали о ситуации с туристами на майские праздники

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В Московской области рассказали о ситуации с туристами на майские праздники. За период с 1 по 10 мая регион посетили почти 3 млн туристов.
В Подмосковье рассказали о ситуации с туристами на майские праздники
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом информирует телеканал «360».

«Преобладающей категорией путешественников стали семьи с детьми», — сообщила министр культуры и туризма Подмосковья Елена Харламова.

По её словам, одной из причин роста турпотока стал кешбэк за поездки по России.

Наиболее распространёнными пунктами назначения стали парк «Патриот» в Кубинке, Коломна, Зарайск, Сергиев Посад и Клин.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Челябинская область начала всё больше привлекать туристов.

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