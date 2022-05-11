Суд: решение об условно-досрочном освобождении Улюкаева вступит в силу 12 мая

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Прокуратура и ФСИН не обжаловали досрочное освобождение экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, решение вступит в силу 12 мая. Об этом сообщили в Московском районном суде Твери.
Суд: решение об условно-досрочном освобождении Улюкаева вступит в силу 12 мая
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Отмечается, что в среду истекает последний день подачи жалобы. 

По словам представителя судебной инстанции, в суд не поступало жалобы от представителя прокуратуры либо иной стороны процесса на решение об условно-досрочном освобождении экс-министра.

«Завтра оно вступает в законную силу», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Улюкаева, осуждённого за получение взятки.

В декабре 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

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