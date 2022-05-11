Президент ассоциации садоводов России Муханин дал совет по выращиванию картофеля

Президент ассоциации садоводов России, доктор сельскохозяйственных наук Игорь Муханин поделился рекомендациями по правильному выращиванию картофеля.

«Сейчас есть скороспелые сорта картофеля, поэтому сажать его однозначно стоит. Картошку копаем мы в конце августа — начале сентября, а в принципе копать её можно до конца октября», — приводит его слова Радио 1.

Муханин также посоветовал добавлять в землю перегной и обрабатывать её от фитофторы.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на опрос сообщило, что порядка 81% россиян собираются провести летний отпуск в России.