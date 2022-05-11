Президент ассоциации садоводов России Муханин дал совет по выращиванию картофеля
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«Сейчас есть скороспелые сорта картофеля, поэтому сажать его однозначно стоит. Картошку копаем мы в конце августа — начале сентября, а в принципе копать её можно до конца октября», — приводит его слова Радио 1.
Муханин также посоветовал добавлять в землю перегной и обрабатывать её от фитофторы.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на опрос сообщило, что порядка 81% россиян собираются провести летний отпуск в России.