RUTUBE сообщил о завершении первого этапа восстановления функционала после кибератаки
- Gettyimages.ru
- © Luis Alvarez
Об этом сообщается в Telegram-канале.
«Мы успешно завершили первый этап восстановления функционала платформы и намерены запустить видеохостинг сегодня. В данный момент на платформе проводятся нагрузочное тестирование и дополнительная проверка на уязвимость», — приводятся слова генерального директора видеохостинга Александра Моисеева.
Отмечается, что специалисты проводят контрольные работы, «чтобы «вычистить» злоумышленников из инфраструктуры и перекрыть им возможные пути возвращения».
Ранее сообщалось, что RUTUBE привлёк специалистов из центра безопасности Positive Technologies для устранения последствий кибератаки 9 мая.