RUTUBE сообщил о завершении первого этапа восстановления функционала после кибератаки

Видеохостинг RUTUBE завершил первый этап восстановления функционала после кибератаки 9 мая. Платформу планируется запустить сегодня.

Об этом сообщается в Telegram-канале.

«Мы успешно завершили первый этап восстановления функционала платформы и намерены запустить видеохостинг сегодня. В данный момент на платформе проводятся нагрузочное тестирование и дополнительная проверка на уязвимость», — приводятся слова генерального директора видеохостинга Александра Моисеева.

Отмечается, что специалисты проводят контрольные работы, «чтобы «вычистить» злоумышленников из инфраструктуры и перекрыть им возможные пути возвращения».

Ранее сообщалось, что RUTUBE привлёк специалистов из центра безопасности Positive Technologies для устранения последствий кибератаки 9 мая.