Эколог Шувалов дал советы по уменьшению воздействия на природу

Эколог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какие действия необходимо предпринимать для улучшения экологической ситуации на планете.

По словам специалиста, каждый человек в процессе своей жизнедеятельности должен стараться оставлять как можно меньший экологический след.

По его мнению, главный принцип экологического образования — «начни с себя».

«Это значит не лить слишком много воды, выключать вовремя свет. Сакраментальная фраза «Уходя, гасите свет» должна постоянно крутиться в голове. Кипятить ровно столько воды в чайнике, сколько вам нужно, а не кипятить полный чайник несколько раз на дню, при этом выпивая лишь одну пятую часть», — пояснил эксперт.

Кроме того, собеседник RT посоветовал начать сортировать мусор и, если есть возможность, поехать на работу или по делам не на машине, а, например, на велосипеде.

Он подчеркнул, что такие, казалось бы, мелочи в совокупности дают достаточно хорошую экономию энергии, ресурсов.

Также Шувалов отметил, что стоит уже в школе (или, может быть, уже даже в детском саду) начинать внедрять основы экологического образования.

12 мая отмечается День экологического образования. Его цель — актуализация экологических знаний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности.