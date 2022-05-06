В РЭО рассказали о планах по строительству трёх мусороперерабатывающих заводов в Крыму
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Об этом сообщает телеканал «360».
Буцаев также обсудил с главой республики Сергеем Аксёновым дальнейшие меры реализации проекта.
«В рамках поручения вице-премьера Виктории Абрамченко продолжаем развивать инфраструктуру на полуострове. Я также осмотрел все площадки, на которых планируется создание объектов. По всем из них уже ведётся проектирование, мы ожидаем получения государственных экспертиз и начала строительства уже в этом году», — отметил гендиректор РЭО.
По его словам, совокупная мощность заводов составит 860 тыс. т в год.
Как добавил Буцаев, построенные заводы позволят создать более 1 тыс. рабочих мест.
Предприятия планируется построить в Белогорском, Ленинском и Сакском районах до конца 2024 года.
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