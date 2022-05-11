Мишустин сообщил о начале новых выплат семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о начале новых выплат семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.
Мишустин сообщил о начале новых выплат семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет
  • РИА Новости

Мишустин рассказал, что по решению президента России Владимира Путина введены выплаты для семей с невысокими доходами.

В ходе заседания правительства премьер отметил, что уже поступило свыше 2,5 млн заявок на выплаты для 3,5 млн детей.

Отмечается, что в среднем размер помощи будет составлять от 6 до 12 тыс. рублей в месяц на каждого ребёнка.

«В этом месяце деньги будут поступать сразу за апрель и май», — сообщили в правительстве.

Ранее сообщалось, что на портале госуслуг открывают форму для заполнения необходимых сведений на получение выплат на детей 8—17 лет.

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