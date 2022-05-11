Роспотребнадзор: подлинии омикрон-штамма коронавируса ВА.4 и ВА.5 в России не выявлены

Подлинии омикрон-штамма коронавируса ВА.4 и ВА.5, обнаруженные в ряде стран, в России не выявлены. Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

По информации надзорного ведомства, данные подлинии к настоящему времени обнаружены в США и нескольких странах Европы.

«В России на сегодняшний день указанные подлинии не выявлены», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что в России доминирует «стелс-омикрон», а новых вариантов COVID-19 за последнее время не выявлено.