В 48 регионах России действует особый противопожарный режим

Короткая ссылка
Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории 48 регионов России. Он предусматривает полный запрет посещения лесов и въезд в них техники.
В 48 регионах России действует особый противопожарный режим
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«К настоящему моменту особый противопожарный режим введён в 48 регионах. Действуют 158 очагов природных пожаров на площади 17 тыс. га», — сообщает МЧС.

Отмечается, что обстановка с природными пожарами осложняется ветровой нагрузкой. Порывы ветра достигают 40 м/с.

Пресс-служба указывает, что в Сибири, на Урале и Волге повреждены огнём более 1,2 тыс. строений, в том числе более 700 жилых домов из-за перехлёстов проводов ЛЭП, палов травы и переходов огня на соседние строения.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Свердловской области объявили о чрезвычайной пожароопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить