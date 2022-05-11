В 48 регионах России действует особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим продолжает действовать на территории 48 регионов России. Он предусматривает полный запрет посещения лесов и въезд в них техники.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«К настоящему моменту особый противопожарный режим введён в 48 регионах. Действуют 158 очагов природных пожаров на площади 17 тыс. га», — сообщает МЧС.

Отмечается, что обстановка с природными пожарами осложняется ветровой нагрузкой. Порывы ветра достигают 40 м/с.

Пресс-служба указывает, что в Сибири, на Урале и Волге повреждены огнём более 1,2 тыс. строений, в том числе более 700 жилых домов из-за перехлёстов проводов ЛЭП, палов травы и переходов огня на соседние строения.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Свердловской области объявили о чрезвычайной пожароопасности.