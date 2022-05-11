На юго-востоке Свердловской области объявили о чрезвычайной пожароопасности

В юго-восточной части Свердловской области объявили о чрезвычайной пожароопасности.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Уралгидрометцентр.

«Высокая и чрезвычайная пожарная опасность. 11 мая местами на крайнем юго-востоке Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (четвёртый и пятый класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 11 мая площадь пожаров в регионе составила 1,5 тыс. га, регион занимает пятое место по площади возгораний в России.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России предотвратили распространение пожаров на 1,5 тыс. жилых домов и десять социальных объектов в Курганской области.