На юго-востоке Свердловской области объявили о чрезвычайной пожароопасности

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В юго-восточной части Свердловской области объявили о чрезвычайной пожароопасности.
На юго-востоке Свердловской области объявили о чрезвычайной пожароопасности
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Уралгидрометцентр.

«Высокая и чрезвычайная пожарная опасность. 11 мая местами на крайнем юго-востоке Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (четвёртый и пятый класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 11 мая площадь пожаров в регионе составила 1,5 тыс. га, регион занимает пятое место по площади возгораний в России.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России предотвратили распространение пожаров на 1,5 тыс. жилых домов и десять социальных объектов в Курганской области.

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