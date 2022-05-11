Пискарёв: в России около 30 движений готовили провокации к 9 Мая
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Есть данные, что около 30 движений (объединений), активными членами которых являются выпускники деструктивных тренингов нежелательных в России зарубежных НПО, готовили по всей России провокации и незаконные акции в ходе массовых мероприятий 9 мая», — заявил Пискарёв.
Ранее директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Госдеп США рекомендовал распространять фейки, направленные на дегуманизацию, расчеловечение политического и военного руководства России.