Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что, по имеющимся данным, в России около 30 движений готовили провокации в ходе массовых мероприятий по случаю Дня Победы.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Есть данные, что около 30 движений (объединений), активными членами которых являются выпускники деструктивных тренингов нежелательных в России зарубежных НПО, готовили по всей России провокации и незаконные акции в ходе массовых мероприятий 9 мая», — заявил Пискарёв.

Ранее директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Госдеп США рекомендовал распространять фейки, направленные на дегуманизацию, расчеловечение политического и военного руководства России.