Завершены испытания российского двигателя ПД-8

Стендовые испытания первого опытного двигателя ПД-8, который будет использоваться на импортозамещённом пассажирском самолёте SSJ-NEW и на самолёте-амфибии Бе-200, успешно завершены.

РИА Новости

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Об этом информирует пресс-служба Объединённой двигателестроительной корпорации. «ОДК успешно выполнила программу стендовых испытаний первого опытного двигателя ПД-8. Подтверждены работоспособность двигателя и его систем, основные параметры, заложенные в техническое задание, правильность конструкторских решений», — говорится в сообщении. Отмечается, что завершение испытаний — это важнейший этап разработки нового российского двигателя для гражданской авиации. Ранее сообщалось, что российские учёные разработали плату для малых космических аппаратов.