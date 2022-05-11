Завершены испытания российского двигателя ПД-8

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Стендовые испытания первого опытного двигателя ПД-8, который будет использоваться на импортозамещённом пассажирском самолёте SSJ-NEW и на самолёте-амфибии Бе-200, успешно завершены.
Завершены испытания российского двигателя ПД-8
  • РИА Новости
  • © Илья Наймушин

Об этом информирует пресс-служба Объединённой двигателестроительной корпорации. 

«ОДК успешно выполнила программу стендовых испытаний первого опытного двигателя ПД-8. Подтверждены работоспособность двигателя и его систем, основные параметры, заложенные в техническое задание, правильность конструкторских решений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что завершение испытаний — это важнейший этап разработки нового российского двигателя для гражданской авиации. 

Ранее сообщалось, что российские учёные разработали плату для малых космических аппаратов.

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