Завершены испытания российского двигателя ПД-8
- РИА Новости
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Об этом информирует пресс-служба Объединённой двигателестроительной корпорации.
«ОДК успешно выполнила программу стендовых испытаний первого опытного двигателя ПД-8. Подтверждены работоспособность двигателя и его систем, основные параметры, заложенные в техническое задание, правильность конструкторских решений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что завершение испытаний — это важнейший этап разработки нового российского двигателя для гражданской авиации.
Ранее сообщалось, что российские учёные разработали плату для малых космических аппаратов.