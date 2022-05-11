Горелкин: работы по восстановлению RUTUBE находятся в завершающей стадии

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Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что работы по восстановлению видеохостинга RUTUBE после кибератаки находятся в завершающей стадии.
Горелкин: работы по восстановлению RUTUBE находятся в завершающей стадии
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост в его Telegram-канале.

«RUTUBE вернётся в строй уже сегодня: восстановительные работы на завершающей стадии. К ликвидации тяжёлых последствий хакерской атаки привлечены специалисты одной из лучших российских компаний в области кибербезопасности», — написал он.

Также Горелкин считает, что видеохостинг «серьёзно пересмотрит подход к защите своей инфраструктуры».

Ранее сообщалось, что российский видеохостинг RUTUBE привлёк специалистов из центра безопасности Positive Technologies для устранения последствий кибератаки 9 мая.

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