Горелкин: работы по восстановлению RUTUBE находятся в завершающей стадии
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост в его Telegram-канале.
«RUTUBE вернётся в строй уже сегодня: восстановительные работы на завершающей стадии. К ликвидации тяжёлых последствий хакерской атаки привлечены специалисты одной из лучших российских компаний в области кибербезопасности», — написал он.
Также Горелкин считает, что видеохостинг «серьёзно пересмотрит подход к защите своей инфраструктуры».
Ранее сообщалось, что российский видеохостинг RUTUBE привлёк специалистов из центра безопасности Positive Technologies для устранения последствий кибератаки 9 мая.