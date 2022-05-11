Бочкарёв: строительство электродепо «Южное» завершено на 21%

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Строительство электродепо «Южное» в районе Братеево завершено на 21%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: строительство электродепо «Южное» завершено на 21%
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«На юге столицы, рядом с действующим электродепо «Братеево», продолжается строительство нового депо «Южное» для обслуживания Замоскворецкой линии Московского метрополитена. В настоящий момент здесь возводятся отстойно-ремонтный и административно-бытовой корпуса», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, на объекте идут земляные работы и устройство буронабивных свай, а также монолитные работы, монтаж металлоконструкций и монтаж трубопроводов.

«Общая площадь помещений депо составит 85 тыс. кв. м, депо будет рассчитано на ночной отстой 25 составов и эксплуатационное обслуживание 30 составов в сутки. Также здесь будет создано 1176 рабочих мест», — уточнил вице-мэр.

Ранее Бочкарёв рассказал о тоннелепроходческих работах на Рублёво-Архангельской линии метро.

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