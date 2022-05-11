В Красноярском крае задержали трёх человек в рамках дел о пожарах

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Трое сотрудников ПАО «Россети-Сибирь» — «Красноярскэнерго» задержаны в рамках уголовных дел по причинению смерти по неосторожности при пожарах в Красноярском крае, заявили в региональном главке Следственного комитета России.

Как сообщили в ведомстве, мастеру участка Казачинского РЭС филиала ПАО «Россети-Сибирь» — «Красноярскэнерго» была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Также оказались задержаны начальник Рыбинского РЭС производственного отделения филиала и начальник района электрических сетей производственного отделения «Восточные электрические сети», Дзержинский район электрических сетей.

Ранее в Рослесхозе заявили, что в населённых пунктах Красноярского края по причине замыканий на подстанциях и линиях электропередачи сгорело 350 домов.

7 мая стало известно, что спасатели локализовали все пожары в населённых пунктах Красноярского края.

Число погибших возросло до восьми человек.

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