Число погибших при пожарах в Красноярском крае возросло до восьми

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Число погибших в результате пожаров в Красноярском крае возросло до восьми человек, следует из заявления пресс-службы регионального главка СК.

«По данным следствия, 7 мая 2022 года... вследствие короткого замыкания электропроводок и порывов ЛЭП, пала сухой травы возникли пожары. Предварительно, огнём уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, нежилые постройки, 9 социальных учреждений, погибли восемь человек», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

7 мая стало известно, что спасатели локализовали все пожары в населённых пунктах Красноярского края.

Также сообщалось о семи погибших и 19 пострадавших гражданах.

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