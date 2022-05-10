Высокий уровень террористической опасности продлили в двух районах Воронежской области

Власти Воронежской области продлили действие высокого уровня террористической опасности в двух приграничных районах региона — Россошанском и Кантемировском.

РИА Новости

Об этом говорится в официальном Telegram-канале правительства региона. Режим будет действовать с 11 мая в течение 15 суток. Ранее в Белгородской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности до 10 мая.