Высокий уровень террористической опасности продлили в двух районах Воронежской области

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Власти Воронежской области продлили действие высокого уровня террористической опасности в двух приграничных районах региона — Россошанском и Кантемировском.
Высокий уровень террористической опасности продлили в двух районах Воронежской области
  • РИА Новости

Об этом говорится в официальном Telegram-канале правительства региона.

Режим будет действовать с 11 мая в течение 15 суток.

Ранее в Белгородской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности до 10 мая.

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