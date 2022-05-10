Высокий уровень террористической опасности продлили в двух районах Воронежской области
Власти Воронежской области продлили действие высокого уровня террористической опасности в двух приграничных районах региона — Россошанском и Кантемировском.
- РИА Новости
Об этом говорится в официальном Telegram-канале правительства региона.
Режим будет действовать с 11 мая в течение 15 суток.
Ранее в Белгородской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности до 10 мая.
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