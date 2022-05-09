В Уфе завершили эвакуацию 40 человек с остановившейся канатной дороги

Короткая ссылка
Спасатели завершили эвакуацию 40 человек с аварийно остановившейся канатной дороги в Уфе.
В Уфе завершили эвакуацию 40 человек с остановившейся канатной дороги
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление гражданской защиты.

«По уточнённым данным, эвакуация пассажиров с фуникулёра завершена. Всего спасателями эвакуированы 40 человек, из них 12 детей», — рассказали в управлении. 

Отмечается, что причиной ЧП стало повреждение низкочастотного кабеля управления автоматикой на одной из опор.

Ранее сообщалось, что прокуратура Краснодарского края проводит проверку из-за остановки канатной дороги в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить