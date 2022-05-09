В Уфе завершили эвакуацию 40 человек с остановившейся канатной дороги
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление гражданской защиты.
«По уточнённым данным, эвакуация пассажиров с фуникулёра завершена. Всего спасателями эвакуированы 40 человек, из них 12 детей», — рассказали в управлении.
Отмечается, что причиной ЧП стало повреждение низкочастотного кабеля управления автоматикой на одной из опор.
Ранее сообщалось, что прокуратура Краснодарского края проводит проверку из-за остановки канатной дороги в Сочи.