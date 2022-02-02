Прокуратура Краснодарского края проводит проверку из-за остановки канатной дороги в Сочи
- РИА Новости
- © Нина Зотина
Об этом информирует РИА Новости.
«Проводится проверка», — заявили в надзорном ведомстве.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время точная причина остановки канатной дороги не установлена.
Ранее сообщалось, что в Красной Поляне в Сочи произошла остановка канатной дороги, на ней могут находиться примерно 40 человек.
Как рассказали в региональном главке МЧС, канатная дорога остановилась из-за скачка напряжения.