Прокуратура Краснодарского края проводит проверку из-за остановки канатной дороги в Сочи

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По факту инцидента, в ходе которого канатная дорога с пассажирами остановилась на горнолыжном курорте Красная Поляна, проводится проверка, сообщили в региональной прокуратуре.
Прокуратура Краснодарского края проводит проверку из-за остановки канатной дороги в Сочи
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

Об этом информирует РИА Новости.

«Проводится проверка», — заявили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время точная причина остановки канатной дороги не установлена.

Ранее сообщалось, что в Красной Поляне в Сочи произошла остановка канатной дороги, на ней могут находиться примерно 40 человек.

Как рассказали в региональном главке МЧС, канатная дорога остановилась из-за скачка напряжения.

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