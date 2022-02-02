Прокуратура Краснодарского края проводит проверку из-за остановки канатной дороги в Сочи

По факту инцидента, в ходе которого канатная дорога с пассажирами остановилась на горнолыжном курорте Красная Поляна, проводится проверка, сообщили в региональной прокуратуре.

Об этом информирует РИА Новости.

«Проводится проверка», — заявили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время точная причина остановки канатной дороги не установлена.

Ранее сообщалось, что в Красной Поляне в Сочи произошла остановка канатной дороги, на ней могут находиться примерно 40 человек.

Как рассказали в региональном главке МЧС, канатная дорога остановилась из-за скачка напряжения.