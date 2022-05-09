Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Новой Москве

Один человек погиб и ещё один получил травмы в результате аварии в поселении Новофёдоровское деревни Кузнецово Новой Москвы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

«В поселении Новофёдоровское деревни Кузнецово водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим наездом на мачту освещения. В результате происшествия пассажир автомобиля Hyundai — мужчина на вид 45 лет — от полученных травм скончался, водитель госпитализирован», — говорится в заявлении.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве в районе Белорусского вокзала на пересечении Тверского путепровода с Бутырским Валом произошло ДТП с участием трёх автомобилей: каршерингового KIA Rio, Porsche и «газели».