Путин поручил создать рабочую группу по выработке механизмов валютного регулирования

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Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая займётся выработкой новых механизмов в валютном регулировании и международных расчётах. Руководить группой будет помощник главы государства Максим Орешкин.
Путин поручил создать рабочую группу по выработке механизмов валютного регулирования
  • РИА Новости

Распоряжение об этом опубликовано на портале правовой информации.

«Образовать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчётов», — говорится в документе.

Как ранее рассказали в МИД России, страны Евразийского экономического союза проводят более 70% операций по взаиморасчётам в национальных валютах и стараются уйти от использования доллара в торговле.

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