Путин поручил создать рабочую группу по выработке механизмов валютного регулирования
- РИА Новости
Распоряжение об этом опубликовано на портале правовой информации.
«Образовать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчётов», — говорится в документе.
Как ранее рассказали в МИД России, страны Евразийского экономического союза проводят более 70% операций по взаиморасчётам в национальных валютах и стараются уйти от использования доллара в торговле.