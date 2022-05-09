Путин поручил создать рабочую группу по выработке механизмов валютного регулирования

Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу, которая займётся выработкой новых механизмов в валютном регулировании и международных расчётах. Руководить группой будет помощник главы государства Максим Орешкин.

Распоряжение об этом опубликовано на портале правовой информации.

«Образовать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчётов», — говорится в документе.

Как ранее рассказали в МИД России, страны Евразийского экономического союза проводят более 70% операций по взаиморасчётам в национальных валютах и стараются уйти от использования доллара в торговле.