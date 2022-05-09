В Брянской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности до 24 мая

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Власти Брянской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности ещё на 15 суток — до 24 мая.
В Брянской области продлили «жёлтый» уровень террористической опасности до 24 мая
  • РИА Новости

«Решением председателя антитеррористической комиссии в Брянской области на территории региона продлён высокий («жёлтый») уровень террористической опасности по 24 мая 2022 года включительно», — говорится в сообщении на сайте администрации региона.

При данном уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, режим вводится для усиления работы спецслужб, но и граждане должны в этот момент им помогать и быть более бдительными.

Ранее СК России после обстрела пограничников со стороны Украины возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь военнослужащего и об уничтожении военного имущества.

Речь идёт об обстрелах, которые были зафиксированы 29 и 30 апреля в Брянской области.

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