Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к записям с Рогозиным на YouTube

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Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к записям с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным на канале российской госкорпорации на YouTube.
Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к записям с Рогозиным на YouTube
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Роскомнадзор потребовал от YouTube незамедлительно снять наложенные ограничения с канала Roscosmos Media, а также восстановить все видеоматериалы с участием главы госкорпорации «Роскосмос» Д.О. Рогозина», — отмечается в заявлении.

Аналогичное требование направлено в администрацию американской корпорации в отношении ограничения доступа к личному аккаунту и связанному с ним YouTube-каналу депутата Госдумы России Нины Останиной.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили об удалении хостингом YouTube видео с участием Рогозина.

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