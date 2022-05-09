Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к записям с Рогозиным на YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google восстановить доступ к записям с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным на канале российской госкорпорации на YouTube.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Роскомнадзор потребовал от YouTube незамедлительно снять наложенные ограничения с канала Roscosmos Media, а также восстановить все видеоматериалы с участием главы госкорпорации «Роскосмос» Д.О. Рогозина», — отмечается в заявлении.

Аналогичное требование направлено в администрацию американской корпорации в отношении ограничения доступа к личному аккаунту и связанному с ним YouTube-каналу депутата Госдумы России Нины Останиной.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили об удалении хостингом YouTube видео с участием Рогозина.