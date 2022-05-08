В «Роскосмосе» сообщили об удалении хостингом YouTube видео с участием Рогозина

Видеохостинг YouTube удалил с канала Roscosmos Media все выступления с участием главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. Об этом заявил руководитель пресс-службы корпорации Дмитрий Струговец.

«YouTube удалил с канала Roscosmos Media все видеозаписи с участием генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина», — приводит пресс-служба корпорации его слова в Telegram.

Отмечается, что заблокированы интервью Рогозина, записи его участия в отправке гуманитарной помощи жителям Донбасса, а также посещения космодрома Восточный.

Струговец добавил, что хостинг удалил примерно 20 видео, которые посмотрели около 5 млн раз.

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