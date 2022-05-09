Шойгу поздравил россиян с Днём победы

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Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил россиян с Днём победы.

Поздравление Шойгу приводится в сообщении Минобороны в Telegram.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Дорогие ветераны! 77 лет отделяют нас от 9 мая 1945 г. — знаменательного дня, изменившего судьбу всего мира! Для нас, для всех дружественных и братских стран этот праздник олицетворяет незыблемый подвиг народа, разгромившего немецко-фашистских захватчиков и освободившего человечество от нацизма», — заявил Шойгу.

Он отметил, что сегодня российские солдаты и офицеры борются с последователями нацизма и надёжно защищают национальные интересы России в ходе спецоперации на Украине.

Ранее российский экипаж МКС в составе Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова поздравил соотечественников с Днём Победы.

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