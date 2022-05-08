Мужчина ранил четырёх человек в драке в Подмосковье

Короткая ссылка
Подмосковная полиция разыскивает мужчину, который ранил четырёх человек в ходе потасовки в Домодедове.
Мужчина ранил четырёх человек в драке в Подмосковье
  • РИА Новости

«7 мая в дежурную часть по городскому округу Домодедово поступило сообщение, что у одного из домов, расположенных на бульваре Строителей, происходит драка», — цитирует РИА Новости пресс-службу ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции установили, что между группой граждан произошёл словесный конфликт на бытовой почве.

По данным пресс-службы, один из участников травмировал четырёх человек, его ищет полиция.

7 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали второго участника конфликта в кафе в Астраханской области, в результате которого четыре человека получили огнестрельные ранения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить