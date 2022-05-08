Мужчина ранил четырёх человек в драке в Подмосковье

Подмосковная полиция разыскивает мужчину, который ранил четырёх человек в ходе потасовки в Домодедове.

«7 мая в дежурную часть по городскому округу Домодедово поступило сообщение, что у одного из домов, расположенных на бульваре Строителей, происходит драка», — цитирует РИА Новости пресс-службу ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции установили, что между группой граждан произошёл словесный конфликт на бытовой почве.

По данным пресс-службы, один из участников травмировал четырёх человек, его ищет полиция.

7 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали второго участника конфликта в кафе в Астраханской области, в результате которого четыре человека получили огнестрельные ранения.